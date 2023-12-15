مجلس النواب صادق على اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة

صادق مجلس النواب على اقتراح القانون الرّامي إلى التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لمدّة سنة.

وخلال طرح اقتراح القانون المتعلق بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "هناك عددًا من الاقتراحات بهذا الخصوص".

ثم تمت الاشارة الى الصيغة التي وضعت بين الاقتراحات.

بدوره، أشار النائب جورج عدوان إلى "أننا اتفقنا لسنة".

وذكر النائب بلال عبد الله "أننا كلقاء ديمقراطي كنا نود ان يطال كل الفئات، فالتمييز ليس مقبولا. كنا نتمنى ان يكون التمديد لكل الرتب لنحفظ الاستراتيجية، أفهم هواجس البعض ولا نريد ان نصعد، واقتراحي أتراجع عنه، وأضم صوتي الى صوت كتلة الاعتدال باقتراح موحد".

أما النائب احمد الخير، فلفت إلى "أننا عشرة نواب وقعنا، القانون ينص على ان التمديد لسنة، والمستفيدون من تمديد سن التقاعد هم قادة الاجهزة الامنية الذين يحملون رتبة لواء او عماد والمهلة سنة. ونحن والكتل الذين تقدمنا باقتراحات توافقنا على قانون رقم 4 لنسير به، نحن والاشتراكي والتجدد والقوات. واتمنى ان نسير بهذا الاقتراح".

وطلب النائب جميل السيد من ميقاتي تعهدا بطرح موضوع التمديد واتخاذ القرار، فأجاب ميقاتي: "لا استطيع اختصار مجلس الوزراء".

وقبل ذلك، طرح مجلس النواب في الجلسة التي استؤنفت اقتراح القانون الرامي الى استقلال القضاء العدلي وشفافيته، وبعد مناقشة قصيرة، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سحبه.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد من 3 الى 8 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي المقدم من النائب زياد حواط، والمتعلق بطباعة 500 الف ومليون ليرة.

ولفت ميقاتي إلى "أنّني أريد ان اسأل البنك المركزي، واطلب تأجيله لمزيد من الدرس".

وطرح اقتراح قانون يتعلق بالصيدلة السريرية، فقال النائب بلال عبد الله: "الاقتراح هدفه حماية المواطن، والمواصفات موضوعة في القانون، طبيب يقوم بمهمته وبعض المستشفيات تطبق هذا القانون".

واقر الاقتراح بمادة وحيدة.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها الصادر في 26/9/1963.

وبعد النقاش صدق الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 40 من القانون تاريخ 15/6/56 وتعديلاته، فصدق.

واقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة الموضوعة.