ندى البستاني حول تأمين "القوات" لنصاب الجلسة التشريعية: تناسَوا موقفهم وسمعوا تعليمات الخارج

أشارت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى البستاني إلى "إنجاز تاريخي بضرب الدستور، مبروك خصوصًا لنواب القوات اللبنانية على تأمين النصاب وتغطية التشريع الغير الضروري".

ورأت أنّ "حزب القوات يريد ويمكنه التراجع عن كلامه حول مقاطعة التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية، وتناسوا موقفهم الثابت وسمعوا تعليمات الخارج".

وذكرت البستاني أنّه "ياريت شفنا منن ومن نواب التغييرين هيدا الحماس بانتخابات رئيس الجمهورية"، خاتمة بالقول: "ساعة بيتفقوا مع الثنائي (في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل) وساعة ما بدن وبعيّبوا الاتفاق علينا".