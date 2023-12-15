محافظ بيروت أضاء شجرة الميلاد في ساحة الشهداء: احتفاليتنا تأتي للتأكيد أننا في بيروت لا نزال نقاوم

أضاء محافظ بيروت مروان عبود ورئيس البلدية عبدالله درويش شجرة الميلاد في ساحة الشهداء، في احتفال رمزي بدأ بالنشيد الوطني اللبناني>

وألقى المحافظ عبود كلمة أشار فيها إلى أنذه "يأتي عيد الميلاد هذه السنة على هذا الشرق المعذب، فمنذ 2023 سنة مرة السيد المسيح وارتكب هيرودس مجزرة في حق اطفال بيت لحم، وبعد 2023 سنة هيردوس ذاته يرتكب مجازر في حق اطفال غزة وبيت لحم وكل فلسطين المحتلة وجنوب لبنان. ونحن منذ 2023 سنة موجودون في هذا الشرق ونقاوم في هذا الشرق".

ولفت إلى أنّ "احتفاليتنا اليوم بعيد الميلاد المجيد في وسط بيروت وقرب تمثال الشهداء،هي للتأكيد أننا في بيروت لا نزال نقاوم".

واشار الى أن "الاحتفال متواضع وبعيد عن البذخ وهو احتفال رمزي، أحببنا من خلاله ان نؤكد أن بيروت سوف تستمر بالحياة وأنها تريد أن تعييد على الرغم من حالة الحرب التي يعيشها لبنان والمنطقة، ولكن استمرار الاحتفال بعيد الميلاد هو تأكيد على نبض هذه الحياة، ونوجه النداء الى جميع المغتربين وجميع أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج للاحتفال في هذا العيد والقدوم إلى لبنان وزيارة اهلهم وارتياد الفنادق والمطاعم وبذل ذاتهم من أجل هذا البلد، حتى يتمكن من الصمود ويشعر أبناءه بالعيد".

وأعرب عن أمله في أن "يكون مستقبل لبنان افضل مما هو الحال اليوم ونسأل الله أن يحمي لبنان وشعبه".