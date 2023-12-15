سلوم: اقرار قانون الصيدلي السريري يحمي المريض في المستشفيات من أي خطأ في العلاج

اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، تعليقاً على اقرار مجلس النواب هذا المساء قانون الصيدلي السريري، انها "بصيص أمل في ظل معاناة القطاع الصحي الذي يرزح تحت وطأة التهريب وكل ما هو غير شرعي".

ولفت سلوم، الى أن "هذا القانون يحمي المريض في المستشفيات من أي خطأ في العلاج، ويؤكد على دور الصيدلي المتكامل مع الطبيب في تقديم الافضل لمرضانا".