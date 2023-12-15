"تجدد": سنبقى على تعاون وتنسيق مع شركائنا في المعارضة وكل القوى الحريصة على لبنان

أعلنت كتلة "تجدد"، أنها "تخطت استثنائيا موقفها الدستوري الثابت بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وساهمت في الوقت المناسب بتأمين النصاب في مجلس النواب، لإقرار مشروع قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية،كي تمنع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، وكي تحمي بالتالي الجيش والمؤسسات الأمنية من التجاذبات السياسية، وتحمي ما تبقى من دولة، كما لتصون أمن واستقرار لبنان واللبنانيين، في هذه الظروف البالغة الخطورة".
وأشارت الكتلة، عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنها "ستبقى على تعاون وتنسيق مع شركائها في المعارضة وكل القوى الحريصة على لبنان".
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