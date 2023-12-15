حفل تكريمي بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وفنية لبنانية برعاية وزير السياحة في كازينو لبنان

أقامت شركة "Creel" حفلًا ضخمًا في "كازينو لبنان"، برعاية وحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، وبتعاون مع "كازينو لبنان"، وبمشاركة فعاليات سياسية، وزارية، نيابية، إعلامية، إقتصاديّة وفنيّة حاشدة، جمعت خلاله مختلف المناطق اللبنانية للإضاءة على سنة 2023، والتي كانت السياحة فيها القطاع الوحيد الذي حرّك العجلة الاقتصادية في البلاد، حيث تم تكريم أهم المهرجانات التي طبعت عام 2023 سياحيًا، والبلدات التي أولت السياحة أهميّة كبيرة، كما المؤسسات والقطاعات التي ساهمت بالسياحة الرياضية والثقافية والفنية.

واستُهل الحفل بكلمة افتتاح للوزير نصار، حيث شدد على أنّ السياحة ستبقى رافعة للاقتصاد، متحدثًا بالأرقام عمّا حققته سنة 2023 سياحيًا، وعن الأرقام الواعدة مع الأعياد.

وقد افتتح نصار الاحتفال بتقديم شهادة منظمة السياحة العالمية لبلدة دوما التي حازت على أفضل قرية عالمية، واستلمت الدرع التكريمية من رئيس مطار بيروت فادي الحسن، الذي تحدث عن عدد الوافدين الى بيروت في شهر الاعياد، مؤكدًا أنّ الأرقام واعدة.

وبدأ التكريم لمنطقة الشمال وتحديدًا طرابلس المرشحة لتكون عاصمة الثقافة العربية 2024، حيث استلمت الجائزة نجاة الاييي بدرية من مديرة التسويق في كازينو لبنان لارا حافظ، وكذلك القبيات التي تسلمت جائزتها رئيسة لجنة مهرجانات القبيات الدولية سينتيا حبيش من الإعلامي يزبك وهبي، والبترون عبر تكريم لجنة المهرجانات عبر رئيسها سايد فياض، حيث تسلّم الجائزة ممثل رئيس التيار الوطني الحر طوني نصر، كما الكورة التي تسلّم جائزتها النائب اديب عبد المسيح للسيدة سعاد فرفود.

إلى ذلك، تسلّم جائزة منطقة صيدا رئيس بلدية صيدا سابقًا محمد السعودي من النائب السابق أمل أبو زيد، كما تسلّم رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش جائزة جزين من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار.

وكان لمنطقة بعلبك حصة من الجوائز حيث تم تكريم مهرجانات بعلبك الدولية التي استلمت الجائزة من الإعلامية نعمت عازوري اوسي.

كما كان لكسروان الفتوح حصة من التكريم، إذ تم تكريم مهرجانات بيبلوس الدولية وكذلك جونية التي تسلّم جائزتها نائب رئيس لجنة مهرجانات جونية الدولية فادي فياض من الدكتور ألكسندر نجار، كما غلبون التي تسلّم جائزتها رئيس بلديتها إيلي جبرايل من الإعلامي وليد عبود، وكذلك إهمج التي تسلم جائزتها رئيس البلدية نزيه سمعان من النائب اسعد درغام.

هذا، وشهد الحفل على تكريم لكازينو لبنان نظرًا لجهوده في احياء اهم الحفلات، وقد استلم رئيس مجلس ادارة الكازينو رولان خوري الدرع التكريمية من النائب سيزار ابي خليل.

وكان للسياحة الرياضية حصة أيضًا، إذ تم تكريم جمعية ماراتون بيروت وكانت تحية للسيدة مي الخليل، وقد تسلم الجائزة عضو مجلس الادارة حسان محيي الدين من الصحافي غسان حجار.

وقد حضرت السياحة الفنية عبر تكريم الفنان مُعين شريْف وميشال فاضل.

أمّا القطاعات الاقتصادية التي دعمت السياحة والمهرجانات، فكانت حاضرة عبر تكريمها بحيث تم تكريم شركة الوردية للبترول والتي تسلم جائزتها يوسف باسيل وياسيمن باسيل من سينتيا حبيش، كما شركة الـ"IPT" التي تسلم جائزتها زخيا عيسى من النائب السابق هادي حبيش.

وقد اختتم الحفل بلفتة تقديرية للوزير نصار وصورة ختامية مع المكرمين على وقع أغنية راجع يتعمر لبنان، أدّتها جوقة بقيادة طوني البايع.