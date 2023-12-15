انت الان تتابع خبر ترحيب أممي بقرار فتح معبر كرم أبو سالم في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، وصف ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة قرار فتح المعبر بأنه "أخبار جيدة"، لكنه قال إن هناك مستشفيات يصعب الوصول إليها في شمال القطاع ولا تزال بحاجة إلى الإمدادات الطبية الأساسية".وقال بيبركورن: "كيف يمكننا التأكد من أن شاحنات (المساعدات) هذه يمكن أن تذهب إلى كل مكان في غزة، ليس فقط إلى الجنوب ولكن أيضا إلى الشمال؟".

ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم؛ وهو ما قد يؤدي لدخول 200 شاحنة مساعدات يوميا.

