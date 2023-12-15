انت الان تتابع خبر قبيل ساعات من الاقتراع الخاص.. المفوضية لـ السومرية: أكملنا الاستعدادات وهذا موعد النتائج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، الحسن قبس، في حديث لنشرة أخبار السومرية، إن "المفوضية أكملت كافة الاستعدادات الأمنية واللوجستية، ويوم غد سيشهد انطلاق التصويت الخاص بالقوات الأمنية والنازحين"، مؤكداً أنه "تم إيصال المواد الحساسة وغير الحساسة الى مراكز الاقتراع والقوات الأمنية باشرت بتنفيذ خطة حماية الانتخابات".ولفت إلى أن "الصمت الانتخابي بدأ فجر اليوم الجمعة وفرق الرصد مستمرة بعملها لرصد الخروقات والمخالفات على أن يتم تزويدنا بتقرير نهائي فيما بعد".

وبين الحسن، عدد المراكز الانتخابية المعدة للاقتراع الخاص، موضحاً أنه "سيتم فتح 565 مركزاً وأكثر من الفي و300 محطة، إضافة الى 35 مركزاً لاقتراع النازحين"، منوهاً إلى أن "عدد المصوتين من القوات الأمنية أكثر من مليون ناخب، إضافة إلى اكثر من 48 الف من النازحين".

وأضاف، أن "القانون حدد موعد إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من الاقتراع العام ونحن اعددنا العدة لتطبيق ذلك".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت صباح اليوم الجمعة موعداً لبدء الصمت الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستنطلق يوم غد السبت بالتصويت الخاص، فيما تبدأ الانتخابات العامة يوم الاثنين المقبل.

