انت الان تتابع خبر انسحاب مرشحة للانتخابات في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المرشحة سهام ذياب العبيدي من تحالف الانبار المتحد، اليوم الجمعة، تركها للتحالف وعدم خوض الانتخابات المحلية.