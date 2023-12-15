انت الان تتابع خبر مواد غريبة ملوثة تجبر "كوكا كولا" على سحب منتجاتها من الأسواق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأثر ما يقارب 2000 صندوق، أي ما يعادل نحو 48 ألف علبة، تم بيعها في ألاباما وميسيسيبي وفلوريدا منذ بداية نوفمبر، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)

ويُظهر إشعار إدارة الغذاء والدواء أن عملية الاستدعاء بدأت في 6 نوفمبر بعد أن قامت شركة United Packers التي توزع المشروبات الغازية الشهيرة خارج ولاية ألاباما بإخطار الوكالة الحكومية بالمشكلة



وقالت إدارة الغذاء والدواء إن عملية الاستدعاء قد اكتملت الآن ولم تعد هناك علب متأثرة في السوق

ولم يكن من الواضح على الفور ما هي "المواد الغريبة" في هذه المشروبات، على الرغم من أن شركة فحص الأغذية FlexXray قالت إن هذا يعني غالبا أن الملوثات هي واحدة من مادتين: مادة من الميدان، مثل الحجارة أو المعادن أو الحشرات، أو مادة من عملية المعالجة، مثل البلاستيك أو الزجاج أو العظام أو رقائق الطلاء أو الصدأ

وصنفت إدارة الغذاء والدواء هذا الاستدعاء على أنه من الدرجة الثانية، ما يشير إلى أن المنتج الملوث "قد يسبب عواقب صحية ضارة مؤقتة أو يمكن عكسها طبيا أو حيث يكون احتمال حدوث عواقب صحية ضارة خطيرة بعيدا"، وفقا لموقع إدارة الغذاء والدواء على الويب

ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى حول نوع الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه "المواد الغريبة" الغامضة

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها شركة "كوكا كولا" بسحب منتجاتها من رفوف المتاجر بسبب مادة ملوثة "غريبة"

وفي ديسمبر 2021، كشفت الشركة أن المنظفات والبراغي قد شقت طريقها إلى 7000 علبة من عصير Minute Maid بنكهات مختلفة

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن الأمر استغرق نحو شهر واحد حتى يتم سحب جميع علب العصير المتأثرة

