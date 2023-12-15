منظمة الصحة العالمية تدعو لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشي جدري القرود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مازالت تعاني من تفشي مرض جدري القرود، مما يمثل خطرا على شعبها والبلدان المجاورة والعالم، حيث وثقت السلطات أكثر من 13 ألف إصابة وأكثر من 600 حالة وفاة، وهو أكبر عدد حالات أبلغ عنها مقارنة بالذروة السابقة في عام 2020 والذي كان عدد الحالات فيه 6000 حالة.

وأضحت المنظمة، أن المرض يتوسع تفشيه جغرافيا، بما في ذلك في مقاطعات لم تكن فيها إصابات، حيث أُبْلِغ عن إصابات في 156 منطقة صحية، أي في 85% من مقاطعات البلاد.

ووفقًا لتقييم بعثة لمنظمة الصحة العالمية فإن الوضع معقد للغاية، حيث تتفشى أيضًا الكوليرا في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى الحاجة الملحة للاستثمار في القدرة على التشخيص والاستجابة والدعم اللوجستي، وسد الفجوات في الوصول إلى التدابير الطبية المضادة خاصة اللقاحات والعلاج.

ودعت إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق العالمي للسيطرة على جدري القرود والقضاء عليه، وحثت الأفراد والسلطات الصحية المحلية ومنظمي الرحلات البحرية والتجمعات الأخرى إلى مواصلة تبادل المعلومات، وزيادة الوعي، واتخاذ جميع التدابير للتخفيف من مخاطر تفشي المرض.