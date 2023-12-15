"العربية للتنمية الإدارية" تناقش "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة" الإثنين المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، يوم الإثنين القادم، المؤتمر العربي الثاني والعشرين للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات تحت عنوان التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة" (الفرص والتحديات) وذلك لمدة يومين، تحت رعاية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار.

وتأتي أهمية المؤتمر من التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي حاليًا في القطاع الصحي العربي والإفريقي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور أنظمة التأمين الصحي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسُبل المختلفة لتحقيق ذلك، ودراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.

ويشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، ورؤساء الهيئات العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، وأعضاء الاتحادات الطبية ونقابات المهن الطبية، وعمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة بالقطاع الصحي، وممثلو هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، والعاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.

وتدور الجلسة الأولى للمؤتمر حول أبعاد وتحديات التغطية الصحية الشاملة في النظم الصحية العربية، فيما تدور الجلسة الثانية حول التغطية الصحية الشاملة وآليات تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، والجلسة الثالثة حول الاستدامة المالية للنظم الصحية.

كما يعقد ورشة عمل حول التكامل بين أدوات إدارة التكلفة لتعزيز إدارة المنشآت الصحية.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر، يوم الثلاثاء، تنعقد الجلسة الرابعة بعنوان ركائز نجاح أنظمة التأمين الصحي ثم الجلسة الخامسة بعنوان تجارب عربية في مجال التأمين الصحي.