شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مصر أكتوبر": نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد حلمى، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن نجاح مصر في عبور الاستحقاق الرئاسي خطوة مهمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ سنوات، مشيرا إلى أن السباق الانتخابي الذي ضم 4 مرشحين رئاسيين تنافسوا جميعا على حب مصر، شهد إقبالا غير مسبوقا من جانب الشعب المصري.

وأضاف "حلمى"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشعب المصري أثبت للعالم قدرته على حماية وطنه والحفاظ على مقدرات بلاده، وذلك من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر 2024، مشيرا إلي أن الأحزاب السياسية لها دور كبير في الشارع المصري ودعم الدولة المصرية.

وأشار الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين فى ربوع مصر على ممارسة حقهم الدستورى فى التصويت، إيمانًا منهم بضرورة المشاركة من أجل غدٍ مشرقٍ لمصر والمصريين، وقد كشفت نسب المشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية الحالية عن الوعى الكامل لدى المواطنين فى ممارسة الواجب الوطنى.

وأوضح المهندس أحمد حلمى، أن المواطن أدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، لافتا أنّ هذه الانتخابات الرئاسية تمت في ظل ظروف استثنائية وهو ما دفع المصريين للنزول بكثافة غير مسبوقة وهو ما يعكس ذكاء المصريين، مشيرا إلى أن المشاركة شملت المنظومة الاجتماعية المصرية كاملة، حيث شاركت جميع فئات وأطياف المجتمع المصري.