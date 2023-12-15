الجيش الإسرائيلي أعلن قتل ثلاث أسرى إسرائيليين "عن طريق الخطأ" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواته قتلت الجمعة ثلاث أسرى عن طريق الخطأ في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدا".

وأوضح الجيش، في بيان، أنه "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث أسرى إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".