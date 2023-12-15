أبو عبيدة: شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثّق أضعاف العدد المعلن لقتلاه

أشار الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، الى أن "70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة، ومجاهدونا يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات".

ولفت أبو عبيدة، الى أن "الإدارة الأميركية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى"، لافتاً الى أن "مجاهدينا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، حيث تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية، واستخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين".

وشدد على أن "ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي، والواجب الآن هو الانتفاض والثورة ومقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة"، داعياً "كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة".

وذكَّر أبو عبيدة، أن "شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلاه".