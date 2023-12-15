مقتل مصوّر قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على خانيونس

أعلنت قناة "الجزيرة"، عن مقتل مصوّر القناة سامر أبو دقة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خانيونس.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "الجزيرة"، في بيان لها، أنّ مصوّر القناة سامر أبو دقة المصاب ما زال محاصرًا إلى جانب عدد من المصابين بمدرسة فرحانة في خانيونس بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أنّ "قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي يعاني من إصابة بالغة".

ولفتت إلى أنّ "فريقنا في غزة وخاصة وائل الدحدوح (الذي أصيب في وقت سابق من اليوم) وسامر يقوم بعمل شجاع لكشف حجم الدمار الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية"، محملة "جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل سامر".

وأكّدت أنّ "هذه الجريمة الجديدة جزء من عملية استهداف ممنهجة لمراسلي الشبكة وعائلاتهم في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنّ "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة والأطباء والإعلاميين".