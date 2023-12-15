شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أعلنت استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، عن "استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت بعد تعليقها في 13 تشرين الأول"، لافتةً الى أنها "ستوفر 20 رحلة أسبوعية من وإلى تل أبيب".
وأشارت لوفتهانزا، إلى أن "الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب اعتبارا من 8 كانون الثاني، تعادل 30% من النسق المعتاد قبل الحرب"، معتبرةً أن "الأمن يمثل دائما أولوية قصوى وأن المجموعة تراقب عن كثب الوضع الأمني في إسرائيل".
وكانت قد علّقت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" رحلاتها إلى بيروت "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفاد متحدث باسمها لوكالة "فرانس برس".
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