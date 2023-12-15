"النشرة": غارة اسرائيلية بين تلة الحمامص والشاليهات وقصف مدفعي على حرج بلدة يارون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارة بين تلة الحمامص والشاليهات على اطراف الخيام، وقصف مدفعي استهدف حرج بلدة يارون".

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