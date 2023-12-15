افتتاح مدرسة "القادة الشباب" في المركز الثقافي الروسي

افتُتحت مدرسة "القادة الشباب"، التي نظمتها جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، في البيت الروسي في بيروت بحضور مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت ألكسندر سوروكين، ممثل وزير الثقافة روني ألفا ونائب رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية للشؤون الدولية ألبرت كوموكوف.

وفي الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول، ستساعد مدرسة "القادة الشباب" على التعرف على أفضل الممارسات والجمعيات الطلابية في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، والمشاركة في صفوف لتحسين الكفاءات في مجال عمل المشاريع، وتحكيم النفس للطلاب وعدد من المجالات الرئيسية الأخرى والكفاءات.