"الوطني الحر": لانزال نعترض على "جمهورية التمديد" وسنطعن بالقانون المفصّل على "قياس الشخص"

أشار "التيار الوطني الحر"، في تعليق على مصادقة المجلس النيابي على اقتراح القانون المتعلق بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية وبينهم قائد الجيش جوزاف عون، إلى أنّ "منطومة تمديد الأزمات، تشتري الوقت بأعلى كلفة لتحمي نفسها ومصالحها".

ولفت إلى أنها "اعتادت التمديد منذ التسعينات لرؤساء جمهورية، وقادة اجهزة امنية ومجالس نيابية وحاكم مصرف. كنا ولانزال نعترض على جمهورية التمديد. سواء تمكنا من أن نمنعها أم لا، فإننا منسجمون مع مبادئنا واقتناعنا ولأننا كذلك سنطعن بالقانون المفصّل على قياس الشخص احترامًا للمؤسسة".

وشدّد على أنّه "لا تغرينا وعود ولا يخيفنا تهديد، لا من داخل ولا من خارج، وسنبقى حرّاس الحق والسيادة الوطنية حتى ولو كنا لوحدنا".