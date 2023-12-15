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العراق يتعادل مع عمان ويبلغ نصف نهائي غرب اسيا للناشئين

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بغداد - ياسين صفوان - انتهت مباراة منتخبنا الوطني للناشئين ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في - U17 - سلطنة عُمان 2023، بالتعادل الإيجابي مع نظيره العماني (1-1) ضمن المجموعة الأولى الجولة الثالثة".

وبهذا التعادل بلغ منتخب الناشئين الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا الجارية في سلطنة عُمان.


وسجل هدف منتخبنا الوطني اللاعب زين العابدين جاسم في الدقيقة (55) اما هدف المنتخب العماني فقد سجله ️ فهد المشايخي في الدقيقة (66).
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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