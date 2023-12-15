شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يفجر 3 قنابل خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن أحد النواب فجر ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة ترانسكارباتيا الواقعة على الحدود الأوكرانية المجرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل النائب وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع

تحقيق في الحادث

قال البيان إن "أحد النواب في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، قد فجر ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع المجلس".

وأضاف البيان أن "كافة الأجهزة المعنية تعمل في مكان الحادث، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية، ولا يزال التحقيق مستمرًا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث.