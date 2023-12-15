الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة.

وأعرب الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح في بيان اليوم عن تمنياته بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

وأجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا مع الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ؛ للاطمئنان على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرالكويت.

وحمل الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، الشيخ أحمد الصباح تحياته لأمير دولة الكويت وتمنياته له بالشفاء العاجل وبموفور الصحة والعافية.

