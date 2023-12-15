الصين تحث الدول المعنية على وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

ياسر رشاد - القاهرة - دعا متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم الجمعة الدول المعنية إلى الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات المتعلقة بـ رنآي جياو الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وأدلى المتحدث تشانغ شياو قانغ بهذه التصريحات ردا على استفسار إعلامي بشأن التحركات الأخيرة للفلبين والولايات المتحدة فيما يتعلق بـ رنآي جياو.

وقال تشانغ إنه في 10 ديسمبر، تجاهل الجانب الفلبيني تحذيرات الصين المتكررة وأرسل سفنا للدخول إلى المياه بالقرب من رنآي جياو في نانشا تشيونداو الصينية (جزر نانشا)، في محاولة لتوصيل مواد بناء إلى السفينة العسكرية "الراسية" بشكل غير قانوني هناك، مضيفا أنه خلال تلك العملية، اتخذ الجانب الفلبيني إجراءات خطيرة وحاول عمدا الاصطدام بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، ما أدى إلى حدوث خدوش بالسفينة.

وأوضح تشانغ أن خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات المراقبة اللازمة وفقا للقانون، وتصرف بطريقة مهنية ومنضبطة ومعقولة ومشروعة، مشيرا إلى أن الجانب العسكري الصيني قدم احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الفلبيني وأعرب عن احتجاجه الشديد.

ولفت المتحدث إلى أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا، ومن بينها رنآي جياو والمياه المجاورة لها، وكان الاستفزاز المتعمد من الجانب الفلبيني وتهويله للقضية بمثابة خرق خطير لروح إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة.