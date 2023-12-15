"سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن وبَّخت إسرائيل بشأن هجماتها على الجيش اللبناني

كشفت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبخت إسرائيل بشأن هجماتها على الجيش اللبناني، وأبلغت إسرائيل أن الهجمات على الجيش اللبناني غير مقبولة".

ولفت المسؤولون ومصدر أمني إقليمي، الى أن "إسرائيل هاجمت الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 تشرين الأول"، مشيرين إلى أنّه "ربما لم يمارس الجنود والضباط الإسرائيليون ضبط نفس كاف".

وعبّر مسؤولون أميركيون، وفق الشبكة، عن القلق "بشكل عميق إزاء توسع الصراع بين إسرائيل وحماس إلى شمال إسرائيل"، لافتين إلى "أننا نعمل مع إسرائيل ولبنان لاحتواء الحرب".

ونقلت عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قوله: "واضحون بأننا لا نريد امتداد الصراع للبنان".