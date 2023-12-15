أفاد المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في بيان، بأنه "يهم وزير العدل التوضيح انه خلافا لما ورد في وسائل الاعلام، لم يطلب لا من قريب ولا من بعيد ولا بصورة مباشرة او غير مباشرة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض امام الهيئة العامة لاقراره. فاقتضى التوضيح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل أكد عدم طلبه من ميقاتي سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض امام الهيئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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