البيت الأبيض: نتفق مع إسرائيل بأن الصراع سيستمر أشهرا لكن ينبغي أن تكون عملياتها أكثر دقة وهذا يعود لها

كشف البيت الأبيض، أننا "نعمل مع الشركاء الإقليميين وإسرائيل على ما بعد الصراع في غزة ولا ينبغي أن تكون حماس بالسلطة".

وأوضح البيت الأبيض، أن "مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث مع الرئيس الفلسطيني الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية، وناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءات مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين".

وذكر أن "هناك نقاش واسع بشأن شكل السلطة الفلسطينية التي ستحكم في غزة، ونتفق مع إسرائيل بأن الصراع سيستمر أشهرا لكن ينبغي أن تكون عملياتها أكثر دقة وهذا يعود لها".

وأضاف "النقل البحري التجاري في البحر الأحمر أكثر خطورة اليوم بسبب هجمات الحوثيين".