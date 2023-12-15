بوتين: روسيا تطوّر قوات الردع الاستراتيجي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تطور قوات الردع الاستراتيجي.

وأوضح بوتين، في اجتماع مع قادة الفصائل وقيادة مجلس الدوما، أنّه "من المهم، على الرغم من الأحداث الصعبة الحالية، أن نواصل تطوير البنية التحتية، حيث أطلقنا اليوم جسرًا جديدًا، وهو أمر مهم للغاية لأنه منفذ إضافي إلى الشمال، إلى المحيط، ونحن نعمل على تطوير قوات الردع الاستراتيجي، علاوة على ذلك، هذه مشاريع واسعة النطاق".

إلى ذلك، كشف الرئيس الروسي أنّ "️عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا ارتفع بشكل حاد في الآونة الأخيرة".