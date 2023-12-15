أفادت قناة "الجزيرة" القطرية، عن مقتل 3 عناصر من الدفاع المدني في غزة إثر القصف الإسرائيلي الذي قُتل فيه مصوّر القناة سامر أبو دقة بمحيط مدرسة فرحانة في خانيونس.
بدوره، أوضح مدير مكتب "الجزيرة" في غزة وائل الدحوح الذي أصيب أيضًا، أنّه "تم استهدافنا بعد مرافقتنا سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة".
ولفت إلى "أننا حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ"، كاشفًا عن "أنني قطعت مئات الأمتار بعد إصابتي محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف"، مؤكدًا أنّ "قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى سامر أبو دقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 من الدفاع المدني في غزّة إثر القصف الإسرائيلي الذي قُتل فيه مصوّر "الجزيرة" أبو دقة بخانيونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.