مقتل 3 من الدفاع المدني في غزّة إثر القصف الإسرائيلي الذي قُتل فيه مصوّر "الجزيرة" أبو دقة بخانيونس

أفادت قناة "الجزيرة" القطرية، عن مقتل 3 عناصر من الدفاع المدني في غزة إثر القصف الإسرائيلي الذي قُتل فيه مصوّر القناة سامر أبو دقة بمحيط مدرسة فرحانة في خانيونس.

بدوره، أوضح مدير مكتب "الجزيرة" في غزة وائل الدحوح الذي أصيب أيضًا، أنّه "تم استهدافنا بعد مرافقتنا سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة".

ولفت إلى "أننا حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ"، كاشفًا عن "أنني قطعت مئات الأمتار بعد إصابتي محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف"، مؤكدًا أنّ "قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى سامر أبو دقة".