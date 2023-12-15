الدفاع الروسية أعلنت إسقاط ست مسيّرات في منطقة حدودية مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها "أسقطت ست مسيرّات أوكرانية في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا"، لافتةً الى أن "أن هذه الأجهزة كانت تستهدف منشآت على الأراضي الروسية".
بدوره أكّد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت أن "القوات الروسية صدت هجوما بطائرة مسيّرة"، داعيا السكان عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى "التزام الهدوء".
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية، أن "الخبراء الروس انتهوا من اختبار بعض المعدات المخصصة لصواريخ Soyuz-5 الفضائية الجديدة"، لافتةً الى أنه "بعد انتهاء عمليات اختبار الخزانات تم تركيب أحدها على نموذج لصاروخ Soyuz-5 سيتم إجراء بعض التجارب الأرضية عليه في أحد المراكز التابعة لمؤسستنا".
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