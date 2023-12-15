"سي إن إن": قاعدة "عين الأسد" بالعراق تعرضت لهجوم مسيرات أثناء زيارة قائد القيادة الأميركية الوسطى

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، أن "قاعدة عين الأسد بالعراق تعرضت لهجوم مسيرات أثناء زيارة قائد القيادة الأميركية الوسطى مايكل إريك كوريلا".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن "الفريق أول مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية، يقوم بزيارة إلى كل من مصر والأردن".

وأوضحت أنه "أثناء تواجده في مصر، التقى الفريق أول كوريلا بالفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية".

وأردفت "سنتكوم"، أنه "أثناء وجوده في الأردن، التقى كوريلا باللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني وفريقه".