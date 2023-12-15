"نيويورك تايمز" عن أسيرة إسرائيلية مفرج عنها من غزة: تمت معاملتنا باحترام ولم نتعرض لأيّ أذى أو معاملة سيئة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أسيرة إسرائيلية مفرج عنها من قطاع غزة قولها إنّه خلال أسرها أجرت أحاديث طويلة ودافئة مع عناصر الجهة التي أسرتها، داخل القطاع.

ولفتت إلى أنّه "تمت معاملتنا باحترام ولم نتعرض لأي أذى جسدي أو معاملة سيئة".

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواته قتلت الجمعة ثلاث أسرى عن طريق الخطأ في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدا".

وأوضح الجيش، في بيان، أنه "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث أسرى إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".