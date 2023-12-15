شكرا لقرائتكم خبر عن دول تتعهد بالمساعدة بـ 2.2 مليار دولار في المنتدى العالمي للاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، إن مشاركين في المنتدى العالمي للاجئين تعهدوا بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة لاجئين عالمية.

وحضر آلاف الأشخاص من منظمات إغاثة وشركات والمجتمع المدني المنتدى الذي استمر لثلاثة أيام في جنيف بسويسرا، مع تجاوز عدد النازحين واللاجئين رقما قياسيا بلغ 114 مليون نسمة بسبب الصراعات والفقر وتغير المناخ.

تحديات ضخمة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "هذا المنتدى يساعدنا في الحد من تيار البؤس"، وذلك خلال كلمته الختامية بعد أن أشار إلى الأزمات الإنسانية في ميانمار واليمن والصومال وغزة.

وأضاف "تمنحني التعهدات أملًا في أن يكون بوسعنا تحقيق توافق عالمي للتصدي بشكل نهائي للتحديات الضخمة في عصرنا والتي تؤجج أزمة اللاجئين".

وذكرت المفوضية أن ثمة دول تعهدت أيضًا باستقبال مليون لاجئ من دول العالم الثالث بحلول 2030.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان "أظهر المشاركون القيادة والرؤية والإبداع في البحث عن حلول للمشكلات شديدة التعقيد".