ألمانيا تدعو إسرائيل لتوفير «حماية أفضل» للمدنيين في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، إسرائيل إلى توفير حماية أفضل للمدنيين في غزة.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها اللبناني عبد الله بوحبيب، في العاصمة برلين أمس: «المعاناة الإنسانية في غزة يجب أن تنتهي، هذا مهم ليس فقط للفلسطينيين في غزة، ولكن أيضًا لأمن إسرائيل».

وأضافت، «لهذا السبب أؤكد مراراً للإسرائيليين أنه يتعين عليهم توفير حماية أفضل للمدنيين في غزة، وتكييف استراتيجيتهم العسكرية وفقاً لذلك».

وتابعت «يعيش سكان غزة الجحيم كل يوم، وتنتشر الأمراض بسرعة بسبب المياه الملوثة، ويضطر النساء والأطفال وكبار السن إلى النوم في البرد، وهم محرومون من كل شيء». وشددت بيربوك، على وجوب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع الناس في غزة. وأردفت «لهذا السبب، هناك حاجة ماسة إلى فترات وقف إنساني منتظمة وموثوقة لإطلاق النار».

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، فشل إصدار دعوة لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إجماع الأعضاء.

وقال فارادكار في تصريح للصحفيين، أمس، في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين في بروكسل: «وجهة نظري، ووجهة نظر الآخرين يتمثل بأنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى إجماع بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار بغزة، فلا جدوى من اقتراح نوع من وقف إطلاق النار المؤقت أو فترات توقف مؤقتة».

وأضاف: «موقف الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي هو أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن في غزة».

يشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في قمة استثنائية يوم 17 أكتوبر الماضي، وأخرى عادية يومي 26 و27 من الشهر نفسه، لم يتمكنوا من الاتفاق على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثالثة.