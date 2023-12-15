مستشار الأمن القومي الأمريكي يرحب بفتح معبر كرم أبوسالم الحدودي

ياسر رشاد - القاهرة - رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بقرار إسرائيل فتح معبر (كرم أبوسالم) الحدودي؛ للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفًا الخطوة بـ “المهمة”.

وقال سوليفان، في بيان اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثار القضية خلال مكالمات هاتفية أجراها مؤخرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه كان موضوعًا مهما للمناقشة خلال زيارة المستشار إلى إسرائيل على مدار اليومين الماضيين.

وأكد أن بلاده لا تزال ملتزمة بتوسع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة واستدامتها.

ويعد معبر كرم أبو سالم الحدودي هو الثاني الذي سيتم فتحه بعد معبر رفح الحدودي الذي يربط جنوب غزة بمصر، حيث يقع معبر كرم أبو سالم الحدودي في الزاوية الجنوبية لقطاع غزة على حدودها مع إسرائيل ومصر، وكان قد أغلق في أعقاب أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي والقصف الإسرائيلي العسكري.