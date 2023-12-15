"عائلاتهم تدرس الإضراب".. فلسطيني يكشف تطورات بشأن المحتجزين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال القيادي والوزير الفلسطيني الأسبق، سفيان أبو زايدة، إن إعلان جيش الاحتلال رسميا عن مقتل 3 محتجزين في غزة برصاص قواته عن طريق الخطأ، سوف يزيد من حدة القلق والإرباك داخل نفوس أهالي المحتجزين.

وأشار القيادي الفلسطيني، عبر قناة الغد، إلى أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين يفكرون بجدية في بدء الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على التعامل بإيجابية أكبر بشأن هذا الملف.

وقال أبو زايدة، إنه بمجرد إعلان عائلات المحتجزين بدء الإضراب عن الطعام، سيكون بمثابة رسالة قوية لجيش الاحتلال، تفيد بانعدام الثقة في تحركات الحكومة بشأن هذه القضية.

وتوقع القيادي الفلسطيني، أن تشهد الأيام المقبلة ضغوطا في داخل إسرائيل من أجل التوصل إلى تسوية مع حماس للإفراج عن كل المحتجزين، خاصة أن سياسات حكومة نتنياهو لم تنجح حتى الآن في تحقيق أي مكاسب منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال إن عجز إسرائيل عن تحرير المحتجزين حتى الآن وإخراجهم سالمين، يشكل نجاحا كبيرا لحركة حماس، وفشلا كبيرا لجيش الاحتلال.

وتجمع المئات من الإسرائيليين في ما بات يعرف باسم ساحة الرهائن في تل أبيب السبت الماضي، للمطالبة بالإفراج عن نحو 140 شخصا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ومع توالي صعود المتحدثين إلى منصة في الساحة، رفع مشاركون لافتات كتب عليها أعيدوهم الآن إلى الوطن.

وقامت حماس بأخذ نحو 240 محتجزا واقتادتهم إلى قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وشهدت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر الجاري إطلاق سراح 105 محتجزا من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا.