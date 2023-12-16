شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر النص الكامل لمشروع مدونة السلوك المهني للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، وذلك بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/ 2023 على إصدار مدونة السلوك المهنى للمحامين، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المحدد لها يوم 20 / 12/ 2023.