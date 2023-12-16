أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية تقتحم عدة مدن في الضفة الغربية. وفي وقت سابق، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم شعفاط شمال القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع. وتواصل القوات الإسرائيلية هجماته على مدن الضفة الغربية وجنين في الوقت الذي تستمر فيه الحرب على قطاع غزّة، والتي تتصدى فيه الفصائل الفلسطينية في الميدان للجيش الإسرائيلي، رغم القصف العشوائي على جميع أنحاء القطاع والذي يتسبب بمقتل المدنيين الفلسطينيين.

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