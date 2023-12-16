مسؤول عسكري تابع لـ"أنصار الله": هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على الصهاينة إذا لم يتوقف العدوان على غزة

أكّد قائد لواء الدفاع الساحلي في القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" اللواء محمد القادري، أنّ "عملية الاستهداف التي طالت سفينة "إم إس سي ألانيا" تمت غرب جزيرة حنيش".

ولفت، بحسب ما نقلت عنه قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحركة، إلى أنّ "جميع السفن المرتبطة بإسرائيل" والتي تم استهدافها لم تستجب للنداءات، وتعاملنا معها يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية".

وذكر القادري "أننا تعاملنا خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق ولدينا أسلحة قادرة على الإغراق أيضًا"، مشددًا على أنّه "إذا لم يستجب الصهاينة لوقف العدوان على غزة، فستكون هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على الصهاينة".

وأوضح أنّه "لن تخيفنا التهديدات الأميركية ونحن جاهزون لصد أي عدوان على اليمن"، كما أفاد بـ"أننا نرصد التحركات الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن"، مشيرًا إلى "أننا لا نستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها".