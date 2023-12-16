"أكسيوس": إسرائيل أبدت استعدادًا لمناقشة اتفاق جديد للأسرى يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات في غزة

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأنّ "إسرائيل أبدت استعدادًا لمناقشة اتفاق جديد لتبادل الأسرى يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات". وكشف الموقع عن "لقاء متوقع بين مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أوروبا نهاية هذا الأسبوع، لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس في غزة". ويأتي ذلك بعد حالة من الغضب عند الإسرائيليين بعد قتل الجيش لـ3 أسرى "عن طريق الخطأ"، وفق ادعائه في بيان. وسبق أن أكّدت الفصائل الفلسطينية أنّ لا تفاوض بخصوص الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفق شروطها.

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