الدفاع الفنلندية أعلنت عزمها توقيع اتفاق يُتيح للجيش الأميركي استخدام 15 قاعدة في البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اعتزامها توقيع اتفاق يوم الإثنين المقبل يمنح الجيش الأميركي حقّ استخدام 15 قاعدة عسكرية في الدولة الواقعة في شمال أوروبا، وعند الحدود مع روسيا.
وأكّدت في بيان أنّه "سيوقع وزير الدفاع أنتي هاكانن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفاق تعاون دفاعي ثنائي في واشنطن العاصمة الاثنين 18 كانون الأول".
ويتيح هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، للولايات المتحدة الوصول إلى 15 قاعدة عسكرية في فنلندا واستخدامها. وبعد التوقيع، سيتم تقديم النص إلى البرلمان الفنلندي.
وأكدت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن في بيان منفصل أن "اتفاق التعاون سيعزز الدفاع الفنلندي لأنه يسمح بوجود وتدريب قوات أميركية"، فضلا عن تخزين ووضع "معدات دفاع على الأراضي الفنلندية".
وأضافت أن الاتفاق "سيعزز أيضا نظام الردع والدفاع التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)" الذي انضمت إليه فنلندا في نيسان. وستزور فالتونين أيضا الولايات المتحدة في 18 كانون الأول للقاء نظيرها الأميركي.
وتمكنت هلسنكي من الانضمام إلى الحلف في نيسان الماضي، في حين تنتظر السويد مصادقة تركيا والمجر على عضويتها.
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