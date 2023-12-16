نتانياهو عن قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين: "مأساة فوق الاحتمال"

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين، بالقول إنّ "مقتل الأسرى الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، وإسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء".
ولفت إلى أنّه "يشدّ" على أيدي جنوده "الملتزمين باستعادة الأسرى حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم"، وفق تعبيره، زاعمًا "أننا سنستخلص العبر وسنواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع الأسرى إلى بيوتهم سالمين".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواته قتلت الجمعة ثلاث أسرى عن طريق الخطأ في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدا".
وأوضح الجيش، في بيان، أنه "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث أسرى إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".
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