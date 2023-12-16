رئيس وزراء إيرلندا: معظم الدول الأوروبية تؤيد وقف إطلاق النار بغزة وتعارضه دولة أو اثنتان

أوضح رئيس وزراء إيرلندا ليو فرادكار، أنّ "معظم الدول الأوروبية تؤيد وقف إطلاق النار بغزة وتعارضه دولة أو اثنتان"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "لوموند" الفرنسية.
ويأتي ذلك بعد مرمر 70 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدّت إلى مقتل أكثر من 18500 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، كما أنتجت دمارًا هائلًا في البنى التحتية.
وتتضمن الحرب الإسرائيلية توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية، التي تؤكد أنّ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما تعلن عنه تل أبيب.
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