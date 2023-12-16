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بشأن الحرب في غزة.. بيان سعودي إيراني صيني مشترك

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بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وزارة الخارجية البيان الذي دعا "لإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين".

وأبدى الأطراف الثلاثة "قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي".


كما أكد الأطراف الثلاثة على أن "أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره".

وصدر البيان في ختام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية في بكين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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