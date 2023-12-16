انت الان تتابع خبر بشأن الحرب في غزة.. بيان سعودي إيراني صيني مشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وزارة الخارجية السعودية البيان الذي دعا "لإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين".

وأبدى الأطراف الثلاثة "قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي".



كما أكد الأطراف الثلاثة على أن "أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره".

وصدر البيان في ختام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية في بكين.

