انت الان تتابع خبر الأهلي المصري الى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب اتحاد جدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت المباراة بملعب "الجوهرة المشعة" في الدور الثاني من البطولة المقامة في السعودية

ورد الأهلي، الدين للاتحاد في عقر داره، بعد أن حسم العميد مواجهة الفريقين في نسخة 2005 بنتيجة (1-0).

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على "النمور" في كل المناسبات، سواء الرسمية، أو حتى الودية.

