انت الان تتابع خبر من جديد.. طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت شيرين لموقع القاهرة 24، انها "انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب، قائلة: "الحمد لله كله نصيب انا بخير.. انتظروا حفلات واغاني جديدة الفترة الجاية".

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء داخل الوسط الفني وعبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب وذلك بعدما تردد عن خلافاتهما مؤخراً أثناء وجودهما بالسعودية وعودة شيرين بمفردها للقاهرة.



ويُذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوّجت من حسام حبيب في شهر نيسان من العام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما.

وكانت شيرين قد انفصلت في شهر تشرين الثاني عام 2021، رسمياً عن حسام حبيب، وأكدت صحة الخبر في شهر كانون الأول من نفس العام، من خلال بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع إكس تويتر سابقًا، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

