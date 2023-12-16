انت الان تتابع خبر خوفا من حرب عالمية ثالثة.. زكربيرغ يبني مخبأ سري في هاواي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المخبأ سيكون وسط المحيط تحت جزيرة هاواي وأقرب يابسة كبيرة ستكون على بُعد 4000 كيلومتر وذلك لضمان ألا يتأثر المخبأ من الانفجارات النووية، حتى البوابة الرئيسية التي سيتم إغلاق المخبأ بها ستكون مضادة للانفجارات وذلك في حال وقعت حرب عالمية كبيرة.

‏سيكون الملجأ الضخم جزء من 10 أقسام، يحتوي على 30 غرفة نوم و30 حمام، بالإضافة لمطابخ ومصاعد ومكاتب إدارية وقاعة مؤتمرات وأماكن للرياضة والترفيه، مساحته ستكون أكبر من مساحة ملعب كرة قدم.

‏سيكون المخبأ مكتفي ذاتياً من ناحية المياه وسيكون هناك ماشية وأماكن لزراعة النباتات لإنتاج الغذاء وسيكون مع زوكربيرغ حاشية من العمال الذين سيساعدون في الصيانة وحصاد الزرع والاعتناء بالماشية.

‏يستطيع المخبأ الصمود عشرات السنين بالطعام والشراب حتى يتمكن الموجودين بداخله العيش لأطول فترة ممكنة، وعندما تنتهي الحرب أو ينتهي الخطر بإمكانهم الخروج والبدء بحياة جديدة على الأرض.