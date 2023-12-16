البنتاغون: حماية إسرائيل للمدنيين في غزة ضرورة استراتيجية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن حماية إسرائيل للمدنيين في غزة ليست واجبا أخلاقيا فحسب، إنما "ضرورة استراتيجية" أيضا.



جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، ردا على سؤال فيما إذا كان وزير الدفاع لويد أوستن يتفق مع تصريح الرئيس جو بايدن بخصوص أن "إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها العشوائي في غزة".



وقال رايدر إن دعم بلاده لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس "ثابت".



وأشار أن بلاه تواصل تطلعها في أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملياتها وفقا لقانون النزاع المسلح.



وأكد أن إسرائيل "ليس لديها مسؤولية أخلاقية في حماية المديين في غزة فحسب، بل إن ذلك يشكل أيضا ضرورة استراتيجية".



من جانب آخر، أوضح رايدر أن القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، تعرضت منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول لـ92 هجوما بطائرات مسيرة وقصف صاروخي، من قبل مجموعات مدعومة من إيران.

المصدر : وكالات