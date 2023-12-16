ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ارتفاعه، وزاد الجرام نحو 10 جنيهات في نهاية التعاملات، مقارنة بأسعار منتصف اليوم.

وكان سعر الجرام زاد خلال تعاملات الخميس بنحو 30 جنيها، ثم زاد سعر 20 جنيها خلال تعاملات الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1920 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2469 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3291 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 23040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2043 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة بزيادة نحو 0.37%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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