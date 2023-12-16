أدنوك الإماراتية تشتري كامل حصة "أو سي آي جلوبال" في فيرتيجلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة "أو سي آي جلوبال"، اليوم، إبرام اتفاقية بيع وشراء تستحوذ "أدنوك" بموجبها على كامل حصة "أو سي أي" في شركة (فيرتيجلوب) المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبحسب بيان من شركة أدنوك اليوم الجمعة، تعد فيرتيجلوب أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرائدة في مجال الأمونيا المستدامة، وتمتلك منشآت إنتاج في دولة الإمارات، ومصر، والجزائر.

وتدعم الاتفاقية، التي تجعل من "أدنوك" المساهم المالك لحصة الأغلبية في "فيرتيجلوب"، استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططتها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين الذي يُتوقع أن يساهم بدور محوري هام في تحقيق الانتقال بقطاع الطاقة.

كما تدعم هذه الصفقة خطط النمو المستقبلية لشركة "فيرتيجلوب"، وتسرّع مساعيها للاستفادة من الفرص الجديدة للمنتجات ودخول الأسواق النامية، وتوسع نطاق تركيزها على الأمونيا النظيفة كوقود واعد وناقل للهيدروجين، وفقا للبيان.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "أدنوك" بشراء حصة "أو سي أي" كاملة في شركة "فيرتيجلوب" البالغة (50% + سهم واحد) بسعر 3.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي سعر شراء يبلغ 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار). وبالإضافة إلى القيمة المدفوعة، تتضمن الاتفاقية "آلية لاكتساب الأرباح" لصالح شركة "أو سي أي" للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025، تكون مرتبطة بتسعير السلع وأداء التدفق النقدي الحر لأعمال "فيرتيجلوب" خلال هذه الفترة المحددة.

وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة "أدنوك" في "فيرتيجلوب" لتصل إلى 86.2%، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 13.8%، بحسب البيان.

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في "أدنوك": "نجحنا من خلال شراكتنا الوثيقة مع ’أو سي أي‘ منذ عام 2018 في إدراج ’فيرتيجلوب‘ وتنميتها لتصبح أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا. وتؤكد هذه الاتفاقية اليوم على التزام ’أدنوك‘ الراسخ وطويل الأمد تجاه ’فيرتيجلوب‘، وتعزز تركيزنا المستمر لتحقيق النمو وأفضل قيمة لمساهمي الشركة. وتدعم هذه الصفقة الهامة استراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، كما تسرّع خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا والأمونيا النظيفة".

ووقعت "أدنوك" و"أو سي أي"، كذلك مذكرة تفاهم لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في فرص النمو المستقبلية ضمن واردات الأمونيا للأسواق الأوروبية وتوزيع المنتجات، حيث يدرك كلا الطرفين بشكل تام الدور الهام الذي تلعبه الأمونيا في خفض الانبعاثات العالمية وتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة. وتوفر مذكرة التفاهم للجانبين إطار عمل متكامل وفعّال للاستفادة من الفرص المتاحة من عملية الانتقال في قطاع الطاقة والحدّ من الانبعاثات، وفقا للبيان.

وقال ناصف ساويرس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فيرتيجلوب" ورئيس مجلس إدارة شركة "أو سي آي جلوبال": "تشكل هذه الاتفاقية اليوم منعطفاً محورياً في مسيرة ’فيرتيجلوب‘ مع ’أدنوك‘ التي بدأت منذ عام 2018. وأنا على ثقة أن ’فيرتيجلوب‘ سترسخ مكانتها الرائدة ضمن مجموعة ’أدنوك‘ وتجد مُستقرها على المدى الطويل. وبفضل ما تقدمه ’أدنوك‘ من دعم كبير وتوجيه مستمر فإن ’فيرتيجلوب‘ ستكون أمام فرص مميزة لتعزيز نموها وتعظيم قيمتها. وتتطلع ’أو سي أي‘ لمواصلة مجالات التعاون مع ’أدنوك‘ التي ستركز على مشاريع النمو ذات القيمة المتزايدة خارج منطقة الشرق الأوسط".

يذكر أن الصفقة يتوقع أن تستكمل بحلول عام 2024، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية، وموافقات مكافحة الاحتكار.

وستقوم "أدنوك" و"أو سي آي" و"فيرتيجلوب" بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة لاحقاً.